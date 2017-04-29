Altınordu U16 ve U17 Takımları Şampiyon Oldu

TFF Gelişim Ligleri 2. Bölge son hafta maçlarında Akhisar Belediyespor U16 ve U17 takımları ile Altınordu U16 ve U17 takımları karşı karşıya geldi. Altınordu U16 takımı deplasmanda Akhisar Belediyespor U16 takımını 5-1 mağlup ederek şampiyon olurken, haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Altınordu U17 takımı ise Akhisar Belediyespor U17 takımıyla 3-3 berabere kaldı.



Akhisar Kovalık sahasında oynanan U16 takımlarının karşılaşmasını Hüseyin Aycan, Refik Koçoğlu ve İbrahim Mert Sönmez yönetti. Karşılaşmanın ilk devresi konuk ekip Altınordu'nun 2-1 üstünlüğü ile son bulurken, ikinci devrede girdiği pozisyonları iyi değerlendiren konuk ekip sahadan 5-1 üstün ayrılan taraf oldu. Altınordu takımı, Akhisar'da aldığı galibiyetin ardından 75 puanla ligi lider bitirerek, şampiyon oldu. Akhisar Belediyespor ise ligi 35 puanla 11. sırada tamamladı.



U17 takımlarının maçını ise Yunus Emre Çakar, Gökhan Özdemir, İshak Korkmaz ve Orhan Çakar yönetti. Kovalık sahasında oynanan maçın ilk yarısı konuk ekip Altınordu'nun 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, oldukça çekişmeli geçen maç 3-3 berabere bitti. Haftalar önce liderliğini garantileyen Altınordu U17, 89 puanla şampiyon olurken, Akhisar Belediyespor U17 takımı 35 puan ile 12. sırada ligi tamamladı. - MANİSA