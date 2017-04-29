Altınordu-Şanlıurfaspor Notları





EROĞLU'NDAN ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER



Altınordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, son olarak deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Balıkesirspor maçında sahaya çıkardığı ilk 11'de, 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı. Altınordu'da U17 Milli Takımı'na giden kaleci Berke'nin yerine eldivenleri Erce devralırken, sağ bekte Uğur'un yerine cezası biten Kerim görev aldı. Eroğlu, Arif'i yedek soyundurup ön liberoda Oğulcan'a şans verdi.



HASAN KABZE YOKTU



Altınordu'da cuma günü yapılan bel ağrılarının geçmemesi üzerine kadrodan çıkarılan forvet Hasan Kabze ile tedavileri devam eden Enis, Berk ve sezonu kapatan Abdülkadir de oynayamadı.



FATİH YEDEKTE KALDI



Şanlıurfaspor"un yedek kalecisi Fatih Kaldan, eski takımı Altınordu'ya karşı kulübede görev bekledi. Fatih, 2010-11 sezonunda Altınordu'da 3'üncü Lig'de play off'tan 2'nci Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı.



İLGİ YOKTU



Kraşlaşmaya futbolseverler ilgi göstermedi. Müsabakayı 21'i Şanlıurfaspor seyircisi olmak üzere 330 biletli kişi seyretti. Altınordulu taraftarlar, bando eşliğinde futbolcuları tezahüratlarla desteklediler. - İzmir