Altınordu-Şanlıurfaspor: 2-0





STAT: Bornova



HAKEMLER: Abdullah Yılmaz (xx), Muhammet Yumak (xx), Ata Yıldırım (xx)



ALTINORDU: Erce (xxx) - Kerim (xx), Sinan (xxx), Yusuf Abdioğlu (xx), Yusuf Acer (xx), Barış (xxx), Oğulcan (x) (Dk. 46 Arif xx), Serkan (xxx), Okan (xx) (Dk. 78 Alican xx), Erdoğan (xxx) (Dk. 90 Ali Mert), Fatih (xxx)



ŞANLIURFASPOR: Sinan (xx) - İzzet (xx), Berkay (x), Soro (x), Caner (xx), Mertcan (x) (Dk. 75 Banahene x), Oktay (x) (Dk. 58 Ndongala x), Kağan (xx), Atiemwen (xx), Fevzi (x) (Dk. 63 Batuhan Artarslan x), Artun (x)



GOLLER: Dk. 55 Erdoğan, Dk. 90 artı 3 (penaltı) Fatih (Altınordu)



SARI KARTLAR: Serkan (Altınordu), Caner, Atiemwen (Şanlıurfaspor)



TÜRKİYE 1'iinci Ligi'nde Altınordu, 30'uncu hafta mücadelesinde konuk ettiği kümede kalma mücadelesi veren Şanlıurfaspor'u 2-0 yendi.



Altıhnordu'nun gollerini 55'inci dakikada Erdoğan, 90 artı 3'üncü dakikada penaltıdan Fatih kaydetti. Bu sonuçla kırmızı lacivertliler ilk 6 umudunu sürdürüp puanını 43'e çıkarırken, 30 puanda kalan Şanlıurfaspor, son 4 haftaya tehlikede girdi.



11. dakikada soldan Altınordu ceza sahasına giren Fevzi geriye çıkardı. Artun'un gelişine sert vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.



21. dakikada Şanlıurfaspor'un sağ çaprazdan kazandığı serbest Caner kaleyi düşündü. Kaleci Erce topu son anda kornere tokatladı.



25. dakikada Altınordulu Okan'ın ceza alanı dışından yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sinan'ın kucağında kaldı.



27. dakikada hakem Abdullah Yılmaz su molası verdi.



34. dakikada Şanlıurfasporlu Atiemwen'in ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda Altınordu kalecisi Erce topu ayaklarıyla golü önledi.



44. dakikada ceza yayı üzerinden Serkan'ın vuruşunda kaleci Sinan'dan seken topu Fatih tamamlamak istedi. Hakem Abdullah Yılmaz faul kararı verdi.



İlk yarı 0-0 sona erdi.



53. dakikada konuk ekipten Fevzi'nin uzak mesafeden sert şutunda kaleci Erce topa 2 hamlede sahip oldu.



55. dakikada Altınordu golü buldu. Fatih'in göğsüyle indirdiği topla soldan Şanlıurfaspor ceza sahasına giren Erdoğan, yerden plase bir vuruşla kaleci Sinan'ı avlayarak takımını öne geçirdi: 1-0.



74. dakikada sağ çaprazda bomboş pozisyonda topla buluşan Şanlıurfasporlu Mertcan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.



88. dakikada konuk takımın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Banahene'nin şutunda top yandan auta gitti.



90. dakikada Kerim sağdan kesti, kale önünde topla buluşan Barış'ın vuruşunda kaleci Sinan gole izin vermedi.



90 artı 3. dakikada konuk ekipten Berkay ceza sahasında Barış'ı düşürünce Altınordu penaltı kazandı. Bu karara tepki gösteren Şanlıurfaspor teknik direktörü Ogün Temizkanoğlu tribüne gönderildi. Penaltı atışını kullanan Fatih skoru belirledi: 2-0.



- İzmir