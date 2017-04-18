Altınordu Play Off Peşinde

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde son 2 maçında Denizlispor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u yenerek play off için yeniden umutlanan Altınordu, 28'inci hafta mücadelesinde yarın evinde ilk 6 yarışındaki rakiplerinden Boluspor'la karşılaşacak.



Bornova Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı Bülent Birincioğlu yönetecek. TRT Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın bilet fiyatları misafir tribünü 10, numaralı tribün 15, VIP tribünü 30 TL olarak açıklandı.



Hasan Kabze'nin iyileştiği, Uğur'un cezasının bittiği Şeytan'da tedavileri süren Abdülkadir ile Enis forma giyemeyecek. Kırmızı lacivertli ekip bugüne dek oynadığı 7 maçta 4 yenilgi, 3 beraberlik aldığı Boluspor'u ilk kez mağlup etmeyi ve bu sezon ilk defa 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Boluspor'un 41, İAltınordu'nun ise 36 puanı bulunuyor.



Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, galibiyet serisini sürdürerek play off hattına bir adım daha yaklaşmak istediklerini söyledi. - İzmir