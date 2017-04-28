Altınordu Play Off İçin Oynayacak

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde play off'u hedefleyen Altınordu, yarın evinde kümede kalma mücadelesi veren Şanlıurfaspor'la karşılaşacak.



Bornova Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Abdullah Yılmaz yönetecek. Maçın biletleri numaralı tribünde yer alacak Altınordu taraftarı için 15, kale arkasında oturacak misafir seyirci için 10 TL, VIP ise 30 TL olarak belirlendi. Karşılaşmayı TRT Türk naklen yayınlayacak.



Altınordu'da sakat Abdülkadir ve Enis ile U17 Milli Takımı'na giden kaleci Berke forma giyemeyecek. Altınordu, ilk yarıda deplasmanda 3-0 yenildiği rakibinden rövanşı almak istiyor.



Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kazanarak iç sahada üst üste üçüncü galibiyeti almayı hedeflediklerini söyledi, "Son 5 haftada 5 galibiyet bizi play off'a götürür. Bunun bilincindeyiz. Tüm sezonun emeğini alabileceğimiz bir periyottayız. Kaza yapmadan yola devam etmek istiyoruz. Üç puandan başka düşüncemiz yok" dedi.



KİTAP FUARINA GİTTİLER



Altınordu'nun genç takımları, Kültürpark'ta 22 Nisan'da kapılarını açan 22. İzmir Kitap Fuarı'nı toplu olarak ziyaret etti. Altınordu U10, U11, U12 ve U13 ekiplerinin ardından, U14, U15, U16 ve U17 takımları da fuarı gezdi. Yüzlerce yazarın, binlerce kitabının bulunduğu, imza günlerinin düzenlediği, okurlarla eser sahiplerinin yüz yüz gelme fırsatı bulduğu fuarda gençler, kitaplarla dolu bir gün geçirdi. Sevdikleri yazarların kitaplarını satın alan, yayınevi sahipleriyle görüşen oyuncular, futbol dışında farklı bir gün geçirmenin keyfine vardı.



NOSTALJİ YEMEĞİ



Altınordu'da 1980-1990'lı yıllarda forma giyen eski futbolcular, Konak'taki İstanbul Ocakbaşı Restoran'da düzenlenen gecede bir araya geldi. Altınordu sevdalısı ve kulüp üyesi Gökhan Reşat Tansuğ ve eski futbolcu Feyzullah Timur'un organize ettiği geceye eski kaptan Timur Sezgin, Suat Çetin, Metin Çelikdelen, Yüksel Öksüz, Necdet Karakan, Cengiz Gönen, Ömer Sağlam, Tayfun Olcay, Şener İlkme, Can Kulusoğlu, Fuat Karapınar, Ogün Pozan, Metin Atan ve dönemin emektar malzemecisi Mustafa Turan katıldı.



- İzmir