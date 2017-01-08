Altınordu'nun Takas Planı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Bandırmaspor'la transfer takası için temaslara başladı. Sezon başında oluşturulan kadrodan 8 isimle yollarını ayıran, ancak ara transfer döneminde henüz hiçbir futbolcuyla anlaşma sağlayamayan kırmızı lacivertlilerde sağ kanat Sertaç Çam'ın eski kulübü Bandırmaspor'a dönmek istediği öğrenildi. Altınordu, bu transfer karşılığında Bandırmaspor'da forma giyen 21 yaşındaki santrfor Atabey Çiçek'e talip oldu. Atabey, ilk yarıda 16 maçta 4 gol attı.



Bandırmaspor yönetimi, "Aslında sağ kanatta eksiğimiz yok, ancak Sertaç rekabeti artıracak iyi bir oyuncu. Düşünebiliriz" derken, Altınordulu yönetim, Atabey'i oynatmayacaksanız Sertaç karşılığında bize verin" teklifinde bulundu. Bandırmaspor'da son kararı teknik direktör Feyyaz Uçar verecek. Gençlerbirliği'nde profesyonel olup, Boluspor ve Hacettepespor'da da oynayan Atabey, altyaş gruplarında milli formayı 53 kez giydi.





- İzmir