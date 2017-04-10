Altınordu-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Soyunma Odaları

ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, evlerinde 2-0 kazandıkları Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçı ardından "Maçın başında oyunun hakimi bizdik. Pozisyonlarımız vardı, duran toptan golü bulduk" dedi.



Teknik Direktör Eroğlu, bir süre sonra skoru 2-0'a getirdiklerini, ilk yarıda farka gidebilecek futbol ortaya koyduklarını anlatırken "İkinci yarı gol yemeden 3'üncü ve 4'üncü golü aramayı hedeflemiştik. Rakibin baskısı top kayıpları yaşamamıza sebep oldu. Ne olursa olsun skoru korumayı bildik. Önemli olan kazanmaktı, kazandığımız için mutluyuz. Futbolcularımı kutluyorum, galibiyeti bugün doğum günü olan eşime armağan ediyorum. Hedefimiz seri yakalayarak ilk 6 hedefimize ulaşmak" diye konuştu. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Oğuz Çetin, ağır bir yenilgi aldıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Düşme hattında olan bir takım olarak daha farklı bir görüntü sergilemeliydik. Rakibin genç ve başarılı olduğunu biliyoruz. Direnebilmek önemliydi; ancak ilk 30 dakika bu direnci gösteremedik. Yediğimiz 2 golü çıkarmak hiç kolay değil bu ligde. Oyuna ortak olmak için hamleler yapsak da, gol atamamak en büyük handikapımız. Çok erken gol yiyoruz, bunları değiştirmek bizim elimizde. Önümüzde 7 maç var. Büyük çöküntü yaşamanın anlamı yok. Rakiplerden kopmuş değiliz. Balıkesir maçıyla reaksiyon göstereceğimize inanıyorum. Altınordu'yu tebrik ediyorum." - İzmir