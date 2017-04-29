- Altınordu evinde güldü

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu:

"Kazanılacak 12 puan var"



İZMİR - Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup eden Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, maçın ardından yaptığı açıklamada, kalan 4 maçtan 12 puan çıkarmak istediklerini ifade ederek, "Bu maçları kazanacak güçteyiz" dedi.

TFF 1. Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Şanlıurfaspor'u konuk eden Altınordu, rakibini 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kazanmaya alıştıklarını ifade ederek, geçtiğimiz hafta aldıkları beraberliğe sevinemediklerini söyledi. Rakiplerinin ilk maçta kendileri 3-0 yendiğini de hatırlatan Eroğlu, "Bu bizi maça motive etti. Maça istediğimiz gibi başlayamadık, rakip buna izin vermedi. İlk yarının ortalarından sonra üstünlüğü ele almaya başladık. Golü bulduktan sonra oyunun üstünlüğü bize geçti. Rakip bizim ceza sahamıza kalabalık gelse de gol pozisyonu vermedik diyebilirim. Sonuçta maçtan 2-0 galip ayrıldık. İyi bir oyun ortaya koyup anlamlı galibiyet aldık" dedi.

Kalan tüm maçları kazanmak istediklerini belirten Eroğlu, "3 hafta önce de söyledim. Kalan maçların hepsini kazanmaya adayız. Takımıma güveniyorum. Geriye kalan 4 maç ve kazanılacak 12 puan var. Bu maçları kazanacak güçteyiz" diye konuştu.