Altınordu'dan Altay'a Yumruk Yanıtı

ALTINORDU Başkanı Seyit Mehmet Özkan, bugün U19 Gençlik Gelişim Ligi'nde oynanan Altınordu-Altay maçı sonrası Altaylı genç futbolcu Ömer Yılmaz'a yumruk attığı yönündeki iddiaları yalanladı.



Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirten Seyit Mehmet Özkan, "Ekmekçioğlu'nun yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmamakta ve İzmirli iki kardeş kulübün 100 yıla varan dostluklarını zedelemektedir. Sayın Ekmekçioğlu'nun, bulunmadığı bir ortamda ve kulaktan dolma edindiği bilgilerle yola çıktığını görüyor, bunu bir kez daha kendisinin acemiliğine veriyorum" diye konuştu.



Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun barbarlıkla suçladığı Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "10 yılı aşkın bir süredir verilen emekleri görmezlikten gelerek saldırmak ve 'Fırsat bu fırsattır' diyerek konuyu temelinden alıp başka noktalara taşımaya çalışmak, sadece benim değil, bu sistemin birer parçası olan kişilere de çok büyük bir saygısızlıktır. Ekmekçioğlu'nun oturduğu koltuk, bir zamanlar Esin Özgener, Mazhar Zorlu ve Rıdvan Burteçin gibi isimlerin oturduğu, Türk futbolunun en saygın makamlarından biridir ve genç başkan her şeyden önce bu koltuğun ağırlığını taşımalıdır" dedi. Özkan sözlerini şöyle tamamladı:



"Bizler emanetçiyiz. Bugün varız, yarın tarih sahnesinden silinip gideceğiz. Altay ve Altınordu kulüpleri ise ilelebet yaşayacaktır. Kimsenin, şahsi hırsları uğruna 100 yıllık iki kulübün ebedi ve ezeli dostluğuna gölge düşürmeye hakkı yoktur. Çocukların birbirlerini dostluk çerçevesi dışına itmesi için çalışmanın hesabını, tarih önünde kimse veremez. Genç başkana bundan sonraki yöneticilik yaşamında 'duyduğunu' değil 'gördüğünü' yazmasını tavsiye eder, spor kamuoyunu bu şekilde meşgul ettiğim için özür dilerim." - İzmir