Altınordu'da Yol ve Kaldırım Çalışmaları

Altınordu ilçesinde baskı beton kaldırım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yaptığı yazılı açıklamada, yapılan ve bundan sonra yapılacak her çalışmanın Altınordu için olduğunu belirtti.



İlçe genelinde devam eden alt yapı çalışmalarının verdiği rahatsızlık dolayısıyla vatandaşlardan anlayış beklediklerini vurgulayan Tekintaş, "Altınordu'nun alt ve üst yapıyla alakalı ciddi anlamda sorunları vardı. İlçenin bu sorunlarına Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz ile el atmış durumdayız. Büyükşehir Belediyemizin ekipleri sahada çalışıyorlar. Altınordu Belediyesi olarak bizler de her zaman Büyükşehirimizle bu çalışmalarda yer alıyoruz. Amacımız bir an önce alt ve üst yapı hizmetlerini tamamlamak." ifadelerini kullandı.



Tekintaş, Karşıyaka Mahallesi'nde yol ve kaldırım sorununun çözüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Karşıyaka, en önemli mahallelerimiz arasında yer alıyor. Büyükşehir Belediyemiz ile mahallemizdeki yol ve kaldırım sorununu çözüme kavuşturduk. Geçmiş yıllarda yürümenin dahi zor olduğu mahallemizde şimdi ara sokaklar dahil sıcak asfalt ve baskı beton kaldırım ile kaplandı. Şu ana kadar toplamda 12 bin 716 metrekare baskı beton kaldırım çalışmasını mahallemize kazandırdık. Ekiplerimiz geriye kalan sokaklarımız için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor."