Altınordu'da Yeni Uygulamalar

Altınordu Belediye Meclisi, Şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda gündemle ilgili maddeler karara bağlandı.



Belediye Meclisinin Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı'na başkanlık yapan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, "Şehrin geleceğinde kimsenin değiştiremeyeceği kurallar oluşturup, bu kurallarla ilerleyeceğiz." dedi.



Meclis toplantısında imar konusunda yürütülen çalışmalara değinen Başkan Tekintaş, "18 daire ve üzeri binalar ve mümkün olan her alanda, kesinlikle ve kesinlikle çocuk oyun alanı, fitness grupları ve mümkün olduğunca yeşil alan uygulamasını oturum vermeden önce görmek istiyoruz." dedi.



Sokaklardaki araç parklanmalarının son bulması gerektiğinin altını çizen Başkan Tekintaş, "Teknolojiden vazgeçemeyiz, araçları sırtımıza alıp eve götürecek halimizde yok, bu araçlar olmadan da olmuyor. Onu da sokağa bırakmak gibi bir yanlışı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Ortak kullanılacak olan alanlara birilerinin gelip araç park etmesini istemiyoruz." diye konuştu.



Bina çatılarıyla ilgili düzenleme yapıldığını kaydeden Başkan Engin Tekintaş, "Çatılarla ilgili yeni bir düzenleme yapıyoruz, bu çatı hakkı vermek demek değildir. Özellikle bulunduğumuz bölgenin yapısı gereği bir düzenleme yapıyoruz. Şahsen önerdiğim yerler var, komisyon kabul ederse o çerçeve içerisinde belirli uygulamalar yapacağız. Birinin başkasından farklı yaptığı bir uygulama istemiyoruz. Bir bölge çatı var yada bir başka bölgede teras isteniyorsa da o şekilde renk ve cephede bu şekilde dediysek o şekilde uygulanmalıdır. Özellikle söyleyeyim çıkmalı binalara son veriyoruz. Şehirde gelecekle ilgili dün neydi bugün neydi, yorumu yapmaksızın bugün başladık ve bundan sonrada şöyle oluyor dediğimiz ve herkesin inşallah kabul göreceği bir uygulamayı sürdürüyoruz. Müstakil arsa içerisinde yapılan konutların, otopark üretimi yeşil alanların tümünü yok ediyorsa araçları tamamen sıkıştırıp, bölgeyi tamamen betonlaştırıyorsa buna tamamen son veriyoruz. Bölgesel olarak ya ilave bir kat çıkacağız, yada altını tapuda otopark olmak kaydıyla izin vereceğiz." şeklinde konuştu. - ORDU