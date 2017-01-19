Altınordu'da Yeni Transferlerden Bir Tek Abdülkadir Akımda Kaldı

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçını kazanarak 5 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefleyen Altınordu'da, sezon başında transfer edilen 8 futbolcudan sadece Abdülkadir Parmak takımda kaldı.



Kırmızı lacivertlilerde Ozan, Kenan, Muhammed, Umut, Üstün, Murat ve son olarak Sertaç'la yollar ayrılırken, Trabzonspor'dan kiralanan 22 yaşındaki sağ kanat Abdülkadir, İzmir ekibinin tek kazancı oldu. Sezon sonunda Trabzonspor'a dönecek Abdülkadir, 17 maçta gol atma başarısı gösteremedi.



Ara transfer döneminde talip olduğu oyuncuları yüksek maliyetleri nedeniyle transfer edemeyen Altınordu, kadrosunu altyapı patentli gençlerle takviye etti. Önceki yıllardan bu yana kırmızı lacivertli formayı giyen ön libero Arif, kanat oyuncusu Erdoğan, orta saha oyuncusu Serkan, sağ bek Uğur Arslan, stoper Sinan ve Yusuf Abdioğlu takımda kalan deneyimli isimler oldu. Yaş ortalaması 20'ye düşen İzmir ekibinde teknik heyet hedefi play off olarak belirlerken, lig tecrübesi olmayan genç kramponların göstereceği performans Altınordu'nun kaderini çizecek.



YUSUF YALÇIN YOK SİNAN VAR



Altınordu'da geçen haftaki Eskişehirspor deplasmanında 32'nci dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan genç stoper Yusuf Yalçın Arslan, Giresun deplasmanında forma giyemeyecek. MR'ı çekilen genç savunmacının sol arka adalesinde yırtık çıkmazken, aşırı kasılma tespit edildi. Gelecek hafta tekrar kontrole girecek Yusuf Yalçın, Giresun kadrosunda olmayacak. Cezası sona eren deneyimli stoper Sinan, ilk 11'deki yerini alacak. - İzmir