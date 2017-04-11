Altınordu'da U12 Futbol İzmir Cup Heyecanı
ALTINORDU'da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 13-15 Nisan'da Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde düzenlenecek dördüncü U12 Fubol İzmir Cup'ın heyecanı yaşanıyor.
ALTINORDU'da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 13-15 Nisan'da Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde düzenlenecek dördüncü U12 Fubol İzmir Cup'ın heyecanı yaşanıyor.
Geçtiğimiz yıl gerçekleşmeyen turnuva, 12 yaş kategorisinde Avrupa'nın en iyi organizasyonlarından biri kabul ediliyor. Minik yıldız adaylarını futbolseverlerle buluşturacak etkinlikte, genç yetenekler üç gün boyunca festival gibi bir havada hünerlerini sergileyecek.
U12 İzmir Cup'un bu seneki önemli konukları arasında Çekya'dan (Çek Cumhuriyeti) Sparta Prag ve Slavia Prag, Rusya'dan Krasnodar, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ile Süper Lig'den Beşiktaş, Galatasaray, Akhisar Belediyespor, Antalyaspor, Başakşehir, Bursaspor, Konyaspor, Trabzonspor ve Osmanlıspor yer alıyor.
Turnuvaya İzmir'den Altınordu'nun yanı sıra Altay, Bucaspor, Göztepe, Karşıyaka, İzmirspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Bergama Gençlerbirliği, Gümüşordu, Bornova Selection ile Kemalpaşa 1923 de katılacak.
- İzmir