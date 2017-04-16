Altınordu'da Oğulcan Formaya Yakın

TFF 1'nci Lig'de çarşamba günü evinde Boluspor'u yenerek 3'te 3 yapmayı hedefleyen Altınordu'da kırmızı lacivertlilerin 2-0 kazandığı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında sarı kart cezalısı durumuna düşen Arif'in yokluğunda ilk 11'de Oğulcan'ın forma giymesi bekleniyor. İkinci yarının başındaki Giresunspor ve Göztepe karşılaşmalarında ilk 11'de forma giydikten sonra UEFA Gençlik Ligi'ndeki Atletico Madrid randevusunda sağ adalesinden sakatlanan genç futbolcu, 6 hafta kadroya giremedi.



Altınordu'nun kazandığı Denizlispor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarında oyuna sonradan dahil olan Oğulcan, ilk 11'e dönecek olmanın heyecanını yaşıyor.



Altınordu'da sağ bek Uğur'un cezası sona ererken, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçı öncesi adale ağrılarının artması nedeniyle son anda kadrodan çıkarılan forvet Hasan Kabze tamamen iyileşti. Tedavisi devam eden sağ kanat Abdülkadir ile Enis forma giyemeyecek.



Play off hedefini sürdürmek için Boluspor'u yenmeleri gerektiğini anlatan Teknik Direktör Eroğlu, "Rakibimiz son 3 maçını kazanarak çıkışa geçti. Ancak kazanmaktan başka düşüncemiz yok" dedi.



- İzmir