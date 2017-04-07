Altınordu'da İkizler Forma Giymeye Hazırlanıyor

TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde oynayacağı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçına odaklanan Altınordu'da ikiz kardeşler Barış ve Kerim Alıcı, bu sezon ilk kez ilk 11'de birlikte forma giymeye hazırlanıyor.



Kırmızı lacivertli ekibin sağ kanadı bu hafta Alıcı kardeşlere emanet olacak. Cezalı Uğur'un yokluğunda sağ bekte Kerim, sakatlığı süren Abdülkadir'in yerine ise Kerim'in önünde Barış görev alacak.



Denizlispor deplasmanından galibiyetle dönerek alt sıralarla bağlarını kopardıklarını dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, konuk edecekleri Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un düşme hattında olduğunu hatırlatarak, "Zor bir maç olacak. Seri yakalarsak ilk 6 neden olmasın?" diye konuştu.



Öte yandan çarşamba günü yapılan antrenmanda Serkan ile çarpışan Oğulcan'ın kaşına 5 dikiş atıldı. Genç futbolcunun forma giyebileceği belirtildi. Hasta olan forvet Hasan Kabze'nin durumunun da ciddi olmadığı ifade edildi.



- İzmir