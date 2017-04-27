Altınordu'da Hedef 3 Puan
TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde Şanlıurfaspor'la karşılaşacak Altınordu, sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-0 yenildiği rakibine taraftarı önünde rövanşı almak istiyor.
TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde Şanlıurfaspor'la karşılaşacak Altınordu, sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-0 yenildiği rakibine taraftarı önünde rövanşı almak istiyor. İlk devredeki Şanlıurfaspor yengilisinin ardından üst üste 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak düşüşe geçen Altınordu, kümede kalma mücadelesi Şanlıurfaspor rövanşı almayı hedefliyor. Altınordu rakibini mağlup etmesi halinde iç sahada 3'te 3 yapmış olacak.
Play off hattının 6 puan gerisinde yer aldıklarını hatırlatan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, ilk 6 hedefine ulaşmak için son 5 maçı kazanıp, rakiplerin puan kaybetmesini bekleyeceklerini söyledi. - İzmir