Altınordu'da Hasan Kabze Yok
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde yarın evinde Şanlıurfaspor'la karşılaşacak Altınordu'da forvet Hasan Kabze'nin belindeki ağrılar nedeniyle kadrodan çıkarıldığı bildirildi.
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde yarın evinde Şanlıurfaspor'la karşılaşacak Altınordu'da forvet Hasan Kabze'nin belindeki ağrılar nedeniyle kadrodan çıkarıldığı bildirildi.
Kırmızı lacivertli takımın bugünkü antrenmanona iğne yapılarak çıkan tecrübeli golcünün ağrılarının sürmesi üzerine teknik heyet Hasan Kabze'yi dinlendirme kararı aldı. Son 2 haftada Boluspor ve Balıkesirspor karşısında oyuna sonradan giren Hasan Kabze, devre arasında transfer olduğu kırmızı lacivertli takımda 3 gol kaydetti. - İzmir