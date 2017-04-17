Altınordu'da Eroğlu Kararsız

TFF 1'inci Lig'de çarşamba günü evinde Boluspor'la karşılaşacak Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, forvette kimi oynatacağına henüz karar veremedi.



Son olarak İzmir'de 2-0 kazandıkları Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında sakatlığı bulunan Hasan Kabze'nin yerine ileri uçta genç Fatih'i sahaya süren Eroğlu, hafta içinde Hasan'ın iyileşmesiyle ikilemde kaldı. Antrenmanlarda iki golcünün de çok istekli olduğunu dile getiren genç teknik adam, tercihi konusunda son kararını maç günü vereceğini söyledi.



Bu arada teknik heyetten savunma oyuncularına uyarı geldi. Boluspor'un ligin en skorer ekiplerinden biri olduğuna dikkat çeken teknik heyet, 15 golü bulunan Hollandalı Poepon ve şimdiye kadar 9 gol kaydeden Brezilyalı Andre Dos Santos konusunda defans hattının dikkatli olmasını istedi. İlk yarıda Boluspor'un 3-2 kazandığı müsabakada Poepon Altınordu ağlarına 2 gol bırakmıştı. Sağ bek Uğur'un cezasının sona erdiği Altınordu'da sağ kanat Enis ve Abdülkadir'in tedavileri sürüyor.



- İzmir