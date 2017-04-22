Altınordu'da Erdoğan Korkuttu

TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü deplasmanda Balıkesirspor'u yenerek 4'te 4 yapmayı planlayan Altınordu'da şiddetli baş ağrısı yaşayan sol kanat Erdoğan'ın durumu teknik heyeti korkuttu. Geçmiş yıllarda kafatasında çatlak oluştuğu öğrenilen gurbetçi futbolcunun son olarak İzmir'de oynanan Boluspor maçındaki bir hava topunda başına darbe aldığı belirtildi. Ağrılarından şikayetçi olan ve idmana katılmayan Erdoğan dinlendirilirken, futbolcunun çekilen MR'ının temiz çıkmasıyla teknik heyeti rahatladı. Erdoğan'ın Balıkesir deplasmanında forma giyeceği açıklandı. Altınordu'da sarı kart cezalısı sağ bek Kerim'in yerine Uğur'un ilk 11'de görev alması bekleniyor. Abdülkadir, Enis ve Berk'in ise tedavileri sürüyor. - İzmir