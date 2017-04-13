Altınordu'da Erdoğan Golü Unuttu

ALTINORDU'nun kanat oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, bu sezon 19'u ilk 11'de olmak üzere 22 maçta görev yapmasına karşın sadece 2 gol atarak skor açısından kısır bir sezon geçirdi. 7'nci haftada İzmir'de oynanan Mersin İdmanyurdu maçı ve 10'uncu haftada deplasmandaki Gaziantep Büyükşehir Belediyespor randevusunda 1'er kez ağları havalandıran futbolcu, daha sonra forma giydiği 15 müsabakada gol sevinci yaşayamadı.



Oyuncusan sahip çıkan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Erdoğan'ın gol atamamasına rağmen hücumda takımı adına önemli işler yaptığını söyledi. Sözleşmesi 2018'de sona erecek 23 yaşındaki oyuncu, Altınordu'daki ilk sezonu olan 2014-15'te 5 gol kaydetmiş, geçen sezon ise 3 gol atmıştı. İsmi önceki sezon Süper Lig kulüpleriyle anılan Erdoğan'ın bu sezon sergilediği performansın ardından transfer söylentileri de hız kesti.



- İzmir