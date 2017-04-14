Altınordu'da Çifte Hedef
TFF 1'inci Lig'de çarşamba günü evinde Boluspor'la karşılaşacak Altınordu, rakibine ilk kez üstünlük sağlamaya çalışacak.
TFF 1'inci Lig'de çarşamba günü evinde Boluspor'la karşılaşacak Altınordu, rakibine ilk kez üstünlük sağlamaya çalışacak. Kırmızı lacivertli ekip kazandığı takdirde bu sezon ilk kez üst üste 3 galibiyet almış olacak.
Denizlispor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçlarındran 6 puanla ayrılarak gözünü ilk 6'ya çeviren Altınordu, bugüne dek 7 kez karşı karşıya geldiği Boluspor'la 3 defa berabere kalırken, 4 müsabakada mağlup oldu.
Sezonun ilk yarısında Boluspor'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Altınordu, geçen sezon dış sahada 1-1 berabere kaldığı rakibine evinde 2-0 mağlup oldu. 2014-15'te Bolu'dan golsüz beraberlikle dönen Altınordu, İzmir'deki randevuyu 2-1 kaybetti. 1985-86 sezonunda ise Boluspor seyircisi önünde 2-0 dize getirdiği İzmir temsilcisi ile gurbette 0-0 berabere kaldı. Bu sezon 2 defa 3'te 3 yapma fırsatını kaçıran Altınordu, galibiyet serisi yakalayarak play off'a yaklaşmayı hedefliyor. - İzmir