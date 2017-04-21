Altınordu'da Berke'ye Vize

TÜRKİYE 1'inci Ligi ekiplerinden Altınordu'da hafta içinde Boluspor karşısında ilk profesyonel maçına çıkan kaleci Berke Özer'e Avrupa yolu açıldı.



Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın, "A takım formasını giyip, manevi borcunu ödedikten sonra Avrupa'nın üst liglerine gidebilir" dediği 16 yaşındaki file bekçisi, Boluspor randevusunda görev alarak Başkan Özkan'ın şartını yerine getirmiş oldu. Özkan'ın, ciddi bir teklif gelmesi halinde transferine vize vereceği öğrenilen Berke ve altyapıdan yetişen tüm gençler için en az 1 milyon Euro bonservis bedeli ve üçüncü bir kulübe satışından pay istediği öğrenildi.



Altınordu'nun 2-0 kazandığı Boluspor karşılaşmasında kalesini gole kapatıp başarılı kurtarışlar yapan genç eldiveni, bir süredir İngiliz devi Manchester City'nin scout ekibinin takip ettiği bildirildi.



Öte yandan kaleci Berke, 3-19 Mayıs'ta, Hırvatistan'da düzenlenecek U17 Avrupa Futbol Şampiyonası için takım arkadaşları Berkehan Biçer ve Egehan Gök ile birlikte U17 Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi. Ligde pazartesi günü Balıkesirspor deplasmanında forma giyemeyecek olan Berke'nin, 21 Mayıs'ta Eskişehirspor'la İzmir'de oynanacak son hafta maçına da yetişmesinin zor olduğu belirtildi.



ÇOCUKLAR ATA EVİNDE



Altınordu U13 ve U15 takımları, Elite Neon Cup için gittikleri Yunanistan'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evini ziyaret etti. Atatürk'ün hayata gözlerini açtığı evi gezen, onun özel eşyalarını gören, yetkililerden Ata'mız hakkında bilgiler alan çocuklar, Zübeyde Hanım'ın balmumundan yapılan heykelini de görme fırsatı buldular. Atatürk'ün yaşamına dair fotoğrafları da inceleyen çocuklar, çıkışta ise bu tarihi anı fotoğraflarla ölümsüzleştirdiler.



- İzmir