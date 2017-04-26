Altınordu'da Abdülkadir'e İzin

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde Şanlıurfaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Altınordu'da sakatlığı yüzünden son 4 müsabakada forma giyemeyen sağ kanat oyuncusu Abdülkadir Parmak'a sezon sonuna kadar izin verildi.



Sağ ayak topuğundaki kist nedeniyle bir süredir asıl kulübü olan Trabzonspor'un sağlık ekibi tarafından tedavisi yapılan genç futbolcu dün İzmir'e döndü.



Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, son 5 haftada sağ kanatta genç Barış'ı oynatmaya devam edeceğini söyleyerek Abdülkadir'e ameliyat olmasını önerdi. Bunun üzerine bıçak altına yatma kararı alan Abdülkadir sezonu kapatmış oldu. Sezon başında Trabzonspor'dan kiralanan 22 yaşındaki futbolcunun ameliyatını Dr. Bülent Zeren'in yapacağı, masrafları ise Altınordu'nun üstleneceği bildirildi.



- İzmir