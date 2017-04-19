Altınordu-Boluspor Soyunma Odaları

ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 2-0 kazandıkları Boluspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Ligin en formda takımına karşı mücadele ettik. Son 2 haftayı kazanarak gelmiştik, bu da özgüvenimizin artmasını sağladı. İlk 11'de altyapıdan 6 futbolcunun yer aldığı bir kadroyla maça başladık. Bunlar 2-3 yıldır A takım kadromuzda olan oyuncular. Kalecimiz Berke bugün en genç oyuncumuzdu. Futbolcularımız çok iyi mücadele ettiler. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Yaş ortalamamız 20.5 civarıydı. Futbolda doğruları yapıyorsan başarıya ulaşabilirsin. Bu kimlikle oynamaya devam edersek ilk 6 iddiamız güçlenir. Kalan tüm müsabakaları kazanmaya adayız" dedi.



Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, 3 puandan fazlasını kaybettiklerini söyleyerek, "Sadece ilk 6 değil, ilk 2 için de çok önemli bir fırsatı kaçırdık. Rakiplerimiz bu hafta puan kayıpları yaşadı, önümüzde fikstür avantajımız da var. Önemli şansı değerlendiremedik. İki yarıda birer net fırsat kaçırdık. Golü bulamayınca rakibin özgüveni arttı. Bugünü bir an önce unutup, pazar gününe konsantre olmak zorundayız" diye konuştu. - İzmir