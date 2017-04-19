Altınordu-Boluspor: 2-0





STAT: Bornova



HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Samet Çavuş (xx), Oğuz Terzi (xx)



ALTINORDU: Berke (xxx)- Kerim (xxx), Sinan (xxx), Yusuf Abdioğlu (xxx), Yusuf Acer (xx), Erdoğan (xxx), Oğulcan (xxx), Serkan (xx) (Dk.90 Uğur), Okan (xxx) (Dk.83 Alican), Barış (xxx), Fatih (xx) (Dk.86 Hasan Kabze)



BOLUSPOR: Melih (x)- Furkan (x), Alim (xx), Ramazan (x) (Dk.70 Kadir x), Umut (xx), Musa Sinan (x) (Dk.65 Bentley x), Emre (xx), Özgür (xx), Jansen (x) (Dk.46 Guido x), Andre Dos Santos (x), Poepon (x)



GOLLER: Dk.63 Yusuf Abdioğlu, Dk.74 Okan (Altınordu)



SARI KARTLAR: Sinan (Altınordu), Emre, Guido (Boluspor)



TÜRKİYE 1'inci Lig'de 28'inci hafta mücadelesinde Altınordu ilk 6 yarışındaki rakiplerinden Boluspor'u evinde 2-0 yenerek üst üste 3'üncü galibiyetini aldı. Boluspor'un 3 haftalık galibiyet serisini sonlandırdı.



Altınordu bu sonuçla 8'inci kez karşılaştığı rakibini ilk kez mağlup etmeyi başardı.



7'nci dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Savunmadan Ramazan'ın uzun pasında Altınordu defansının arkasına sarkan Poepon, soldan ceza sahasına girip karşı karşıya kaldığı kaleci Berke'yi de geçti. Poepon dar açıdan topu kaleye göndermek yerine boş pozisyondaki Andre Dos Santos'u görürken, bu futbolcu zor olanı yaparak meşin yuvarlağı yandan auta yolladı.



10'uncu dakikada bu kez Altınordu net bir fırsattan yararlanamadı. Erdoğan'ın ara pasında Boluspor ceza sahasına sokulan Barış, kaleci Melih'ten sıyrıldı. Barış'ın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.



24'üncü dakikada Serkan ceza yayı üzerinde vurdu, top Boluspor kalecisinin kucağında kaldı.



63'üncü dakikada Altınordu öne geçti. Sağdan Erdoğan'ın kullandığı kornerde ceze sahasındaki Okan'ın şutunda Yusuf Abdioğlu'nun sırtına çarpan top filelere gitti: 1-0.



Yusuf, golden sonra sevincini saha kenarında görev yapan bir polise sarılarak kutladı.



70'inci dakikada Boluspor atağında karşı karşıya pozisyonda kaleci Berke, Poepon'a gol izni vermedi.



74'üncü dakikada soldan çalımlarla Boluspor ceza sahasına giren Barış'ın yerden pasında Okan ceza yayı üzerinden gelişine müthiş vurdu: 2-0.



- İzmir