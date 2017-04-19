Altınordu Belediyesinden Kütüphaneye Kitap Bağışı

Altınordu Belediyesi, Altınordu ilçe Halk Kütüphanesine kitap desteğinde bulundu.



Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu Kültür Turizm Müdürü Uğur Toparlak ile birlikte Altınordu ilçe Halk Kütüphanesine ziyaret ederek Belediye tarafından alımı gerçekleştirilen 625 kitabı kütüphane yetkililerine teslim etti.



Eğitim ve öğretimin Altınordu'da en güzel şekilde yapılabilmesi için belediyenin imkanları ölçüsünde eğitim kurumlarına önemli destekler verdiklerini ve bu desteğe bundan sonra da devam edeceklerini belirten Başkan Engin Tekintaş, "Altınordu Belediyesi olarak eğitim yuvalarına desteğimiz devam ediyor. Bunun bir örneğini de bugün Altınordu ilçe halk kütüphanemize yaptığımız 625 adet farklı türden kitaplar ile devam ettiriyoruz. 7'den 70'e her kesin rahatlıkla ulaşabileceği kitapları bugün kütüphane yetkililerine teslim ettik. Bu bizim için bir başlangıç değil, ilk günden itibaren belediye olarak hassas olduğumuz bir anlayışın devamıdır. Biliyoruz ki bilgiye ulaşmanın en kolay yolu kitaptır, bizde bu ölçüde elimizden geldiğince Altınordulu hemşehrilerimizi kitaplarla buluşturmaya devam ediyoruz" dedi.



Altınordu Belediyesi tarafından verilen desteğin yeni olmadığını ifade eden Kültür Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak ise "Bugün Altınordu İlçe Halk Kütüphanemize yaptıkları bu anlamlı bağış ve destek için çalışma arkadaşlarım ve şahsım adına Başkanımız Engin Tekintaş'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Kitapların teslimin ardından Başkan Engin Tekintaş, kütüphanede bulunan öğrenciler ile sohbet etti. - ORDU