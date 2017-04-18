Altınordu Başkanı Özkan'ın Futbolcuya Yumruk Attığı İddiası

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın 19 yaş altı takımı oyuncuları Ömer Yıldız'ı yumrukladığını ileri sürerek, atılan yumruğun genç sporcularının yanı sıra Altay Kulübünü de hedef aldığını bildirdi.



Ekmekçioğlu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın bugün Torbalı Metin Oktay Tesisleri'nde Altınordu ile Altay takımları arasında oynanan 19 Yaş Altı Gelişim Ligi maçından sonra velisiyle eve dönen Altay Kulübü futbolcusu Ömer Yılmaz'a saldırdığı ve yumrukladığını iddia etti.



"İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu" yetiştirmenin gençlere el kaldırarak gerçekleşemeyeceğini aktaran Ekmekçioğlu, şunları kaydetti:



"Sakat mantalitelere sahip, siz ve benzer zihniyetteki yöneticilerin hiçbir genç sporcuya şiddet uygulama hak ve haddi yoktur. Atılan yumruk, genç sporcumuzu hedef aldığı kadar Altay Spor Kulübünü de hedef almıştır ve affedilemez. Kendinizi Türk spor camiasının üzerinde görerek yaptığınız barbarlık büyük Altay'a sökmez. İnsan olmanın erdemini hatırlayacağınız güne dek, spor tarihinin en karanlık sayfalarında yer alacağınızı belirtmek isteriz."



Ekmekçioğlu, oyuncuları Ömer Yılmaz için gerekli her türlü hukuki işlemin başlatılacağını belirtti.



Seyit Mehmet Özkan'ın açıklaması



Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan da kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun kendisiyle ilgili iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve İzmirli iki kardeş kulübün 100 yıla varan dostluğunu zedelediğini belirtti.



"Sayın Ekmekçioğlu'nun, bulunmadığı bir ortamda ve kulaktan dolma edindiği bilgilerle yola çıktığını görüyor, bunu bir kez daha kendisinin acemiliğine veriyorum." ifadesini kullanan Özkan, şu değerlendirmede bulundu:



"Ekmekçioğlu'nun oturduğu koltuk, bir zamanlar Esin Özgener, Mazhar Zorlu ve Rıdvan Burteçin gibi isimlerin oturduğu, Türk futbolunun en saygın makamlarından biridir ve genç başkan her şeyden önce bu koltuğun ağırlığını taşımalıdır. Bizler emanetçiyiz. Bugün varız, yarın tarih sahnesinden silinip gideceğiz. Altay ve Altınordu kulüpleri ise ilelebet yaşayacaktır. Kimsenin, şahsi hırsları uğruna 100 yıllık iki kulübün ebedi dostluğuna gölge düşürmeye hakkı yoktur. Çocukların birbirlerini dostluk çerçevesi dışına itmesi için çalışmanın hesabını, tarih önünde kimse veremez. Genç başkana bundan sonraki yöneticilik yaşamında 'duyduğunu' değil 'gördüğünü' yazmasını tavsiye eder, spor kamuoyunu bu şekilde meşgul ettiğim için özür dilerim."