Altınordu 2 - 0 Boluspor

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu, evinde Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

Altınordu 2 - 0 Boluspor

Altınordu, aldığı bu galibiyet ile puanını 39 yaptı ve play-off iddiasını sürdürdü. Boluspor ise 41 puanda kaldı.

Bu arada, protokol tribününde iki kulübün yöneticileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Goller: Dk. 62 Yusuf Abdioğlu, Dk. 74 Okan Derici (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 11 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 53 Guido Koçer (Boluspor), Dk. 65 Sinan Osmanoğlu, Dk. 76 Kerim Alıcı (Altınordu)


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