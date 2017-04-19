Altınordu 2 - 0 Boluspor
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu, evinde Boluspor'u 2-0 mağlup etti.
Altınordu, aldığı bu galibiyet ile puanını 39 yaptı ve play-off iddiasını sürdürdü. Boluspor ise 41 puanda kaldı.
Bu arada, protokol tribününde iki kulübün yöneticileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Goller: Dk. 62 Yusuf Abdioğlu, Dk. 74 Okan Derici (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 11 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 53 Guido Koçer (Boluspor), Dk. 65 Sinan Osmanoğlu, Dk. 76 Kerim Alıcı (Altınordu)
Kaynak: Sporvadisi.com
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