Altınordu 10'u Çok Sevdi
TÜRKİYE 1'inci Lig'de dün evinde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yapan Altınordu'da Okan Derici, attığı 2 golle yıldızlaştı.
TÜRKİYE 1'inci Lig'de dün evinde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yapan Altınordu'da Okan Derici, attığı 2 golle yıldızlaştı.
Son yıllarda 10 numara pozisyonunda sıkıntı yaşayan Altınordu, devre arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'dan kiraladığı Okan'la forvet arkası için aradığı kanı buldu. Bonservisi Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da olan 24 yaşındaki gurbetçi futbolcu, sezon sonunda kulüplerin anlaşması durumunda seve seve Altınordu'da kalabileceğini dile getirdi.
Sahaya farklı duygularla çıktığını, ancak formasını giydiği takımın başarısı için mücadele ettiğini belirten Okan, "Şu an Altınordu'nun futbolcusuyum. Bu kulübe layık olmaya çalışıyorum" diye konuştu. Teknik direktör Metin Diyadin'in raporuyla Gaziantep'ten ayrıldığını hatırlatan gurbetçi oyuncu, şöyle dedi:
"Gaziantep yönetimiyle hiçbir sorun yaşamadım. Onların küme düşme hattında olmasına elbette üzülüyorum. Devre arasında Altınordu'dan teklif gelince hiç düşünmeden kabul ettim. Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu gerçekten iyi bir insan. Bu kulüpte olduğum için çok mutluyum. Altınordu bize değer veriliyor, her şey dört dörtlük. Frikik golümü idmanlardan sonraki özel çalışmalara borçluyum."
Almanya'nın Eintracht Frankfurt altyapısından 18 yaşında Galatasaray'a transfer olduğunu hatırlatan Okan, "O dönem genç ve tecrübesizdim, işler istediğim gibi gitmedi. Şimdiye yeni bir sayfa açtım" yorumu yaptı.
- İzmir