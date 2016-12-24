Çanakkale Merkez'e bağlı Kepez beldesinde göreve geldikten sonra beldede yaptığı hizmetlerle kısa sürede Kepez halkının sevgisini ve takdirini kazanan Kepez AK Parti Belde Başkanı Alper Altınok dur durak bilmiyor.



Kepez AK Parti Belde Başkanı Alper Altınok ve yönetim kurulu üyeleri geçtiğimiz Cuma günü Kepez Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Esas 17 Burda Alışveriş Merkezindeki 'Tahta Atın Kadınları Dayanışma Günleri' etkinliğine katıldı. Buradaki etkinliğin ardından Alper Altınok ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Çanakkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği görevine atanan Diş Hekimi Hacer Oğuz'u, makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Alper Altınok ve yönetim kurulu ziyaretleri kapsamında son olarak kısa bir süre önce Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine atanan Uzm. Dr. Kerim Yeşildağ'ı makamında ziyaret edip, Genel Sekreter Yeşildağ'a hayırlı olsun temennisinde bulundu. - ÇANAKKALE