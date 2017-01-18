Altının Ons Fiyatı 2 Ayın En Yükseğini Gördü

Altının ons fiyatı, küresel piyasalarda artan belirsizliklerden bulduğu destekle yaklaşık 2 ayın en yüksek seviyesi olan 1.218 doları gördü.



ABD'de cuma günü başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın dün "doların olması gerekenden değerli" olduğunu söylemesi, doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında düşüş kaydetmesine neden oldu.



Bu gelişme ile altının ons fiyatı 22 Kasım 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 1.219 dolar sınırına kadar çıkmasının ardından 1.216 dolar seviyesinde dengelendi.



Ons altın bugün Asya piyasalarında 1.218 dolar seviyelerinden gelen kar satışları ile saat 10.00 itibarıyla 1.212 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.



Yurt içinde ise serbest piyasada dün dolar kurundaki düşüşe bağlı olarak 149 liradan 146,5 liraya kadar gerileyen gram altın, şu dakikalarda 147,4 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 242, Cumhuriyet altını 987 liradan satılıyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta ABD ile Çin arasındaki gerginlik ve Brexit endişeleri ile değerlenen altın fiyatlarının, dün de pozitif bir seyir izlediğini kaydetti.



Özellikle dün dolar endeksinde meydana gelen geri çekilme ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüşün, altının ons fiyatına destek verdiğini söyleyen Memiş, bugün ve yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın konuşmalarının altın fiyatları üzerinde etkili olacağını ifade etti.



Memiş, yurt içinde altının gram fiyatının dolar kurunun dalgalı seyrinden dolayı geniş bant içinde işlem gördüğüne değinerek, bugün 146,50-148,50 lira arasında işlemler gerçekleştireceğini tahmin etti.