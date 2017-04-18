Altının Kilogramı 152 Bin 500 Liraya Yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 152 bin 500 liraya yükseldi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 152 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, 15 işlemde 33 milyon 690 bin 883,56 liralık ve 18 işlemde 42 milyon 157 bin 702,36 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 350 bin 258,36 liralık ve 1 işlemde 296 bin 912,14 dolarlık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Garanti· Bankası, İstanbul Altın Rafi·neri·si·, Ahlatçı Metal Rafi·neri· şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kaybetti.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|TL/KG
|DOLAR/ONS
|AVRO/ONS
|Önceki Kapanış
|151.300,00
|1.287,00
|1.210,00
|En Düşük
|150.000,00
|1.283,00
|En Yüksek
|152.900,00
|1.289,60
|Kapanış
|152.500,00
|1.283,00
|Ağırlıklı Ortalama
|151.525,84
|1.285,06
|İşlem Miktarı (Kg.)
|222,34414
|1.020,37743
|İşlem Sayısı
|15
|18
|İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)
|33.690.883,56
|42.157.702,36
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.242,72157
|Toplam İşlem Adedi
|33
|Altın Endeksi Önceki Kapanış
|2.959,30
|Altın Endeksi Bugünkü Kapanış
|2.950,10
|Altın Endeksi Değişim (%)
|-0,31
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