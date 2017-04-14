Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 152 bin 500 liraya yükseldi.





Altın piyasasında, 13 işlemde 18 milyon 498 bin 710,72 liralık ve 57 işlemde 48 milyon 587 bin 384,44 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.





Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 1 milyon 49 bin 837,91 liralık ve 1 işlemde 299 bin 1,94 dolarlık işlem hacmi görüldü.





Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., İş Bankası, İstanbul Altın Rafi·neri·si· ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.





BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,09 değer kaybetti.





Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:







TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 151.800,00 1.285,20 1.210,00 En Düşük 151.600,00 1.282,00 En Yüksek 152.500,00 1.288,00 Kapanış 152.500,00 1.284,00 Ağırlıklı Ortalama 151.921,60 1.283,59 İşlem Miktarı (Kg.) 121,76485 1.177,35448 İşlem Sayısı 13 57 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 18.498.710,72 48.587.384,44 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.299,11933 Toplam İşlem Adedi 70 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.955,16 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.952,40 Altın Endeksi Değişim (%) -0,09