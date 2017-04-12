Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 151 bin liraya yükseldi.





Altın piyasasında, 12 işlemde 60 milyon 955 bin 97,39 liralık ve 25 işlemde 34 milyon 364 bin 653,31 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.





Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 1 milyon 121 bin 386,27 liralık işlem hacmi görüldü.





Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, İstanbul Altın Rafi·neri·si·, Garanti· Bankası, Ons Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafi·neri· şeklinde sıralandı.





BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,03 değer kazandı.





Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:





TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 150.220,00 1.260,00 1.180,00 En Düşük 149.000,00 1.265,50 En Yüksek 151.630,00 1.278,00 Kapanış 151.000,00 1.273,00 Ağırlıklı Ortalama 149.838,37 1.272,05 İşlem Miktarı (Kg.) 406,81 840,26 İşlem Sayısı 12 25 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 60.955.097,39 34.364.653,31 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.247,07 Toplam İşlem Adedi 37 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.897,22 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.927,11 Altın Endeksi Değişim (%) 1,03