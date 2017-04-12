Altının Kilogramı 151 Bin Liraya Yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 151 bin liraya yükseldi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 151 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, 12 işlemde 60 milyon 955 bin 97,39 liralık ve 25 işlemde 34 milyon 364 bin 653,31 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 1 milyon 121 bin 386,27 liralık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, İstanbul Altın Rafi·neri·si·, Garanti· Bankası, Ons Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafi·neri· şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,03 değer kazandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|TL/KG
|DOLAR/ONS
|AVRO/ONS
|Önceki Kapanış
|150.220,00
|1.260,00
|1.180,00
|En Düşük
|149.000,00
|1.265,50
|En Yüksek
|151.630,00
|1.278,00
|Kapanış
|151.000,00
|1.273,00
|Ağırlıklı Ortalama
|149.838,37
|1.272,05
|İşlem Miktarı (Kg.)
|406,81
|840,26
|İşlem Sayısı
|12
|25
|İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)
|60.955.097,39
|34.364.653,31
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.247,07
|Toplam İşlem Adedi
|37
|Altın Endeksi Önceki Kapanış
|2.897,22
|Altın Endeksi Bugünkü Kapanış
|2.927,11
|Altın Endeksi Değişim (%)
|1,03
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