Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 151 bin 800 liraya yükseldi.Altın piyasasında, 13 işlemde 16 milyon 483 bin 284,63 liralık ve 27 işlemde 30 milyon 795 bin 122,41 dolarlık ve 1 işlemde 186 bin 881,31 avroluk işlem hacmi kaydedildi.





Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 1 milyon 942 bin 700 liralık ve 1 işlemde 598 bin 968,41 dolarlık işlem hacmi görüldü.





Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, Ekonomi· Bankası, Garanti· Bankası, Uğuras Kıymetli Mad., İstanbul Altın Rafi·neri·si· şeklinde sıralandı.





BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,96 değer kazandı.





Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:







TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 151.000,00 1.273,00 1.180,00 En Düşük 150.812,00 1.275,00 1.210,00 En Yüksek 152.150,00 1.289,00 1.210,00 Kapanış 151.800,00 1.285,20 1.210,00 Ağırlıklı Ortalama 151.834,30 1.285,29 1.210,00 İşlem Miktarı (Kg.) 108,56101 745,22885 4,80385 İşlem Sayısı 13 27 1 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 16.483.284,63 30.795.122,41 186.881,31 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 858,59371 Toplam İşlem Adedi 41 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.927,11 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.955,16 Altın Endeksi Değişim (%) 0,96