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Altının Kilogramı 151 Bin 70 Liraya Geriledi
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Altının Kilogramı 151 Bin 70 Liraya Geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 151 bin 70 liraya geriledi.

Altının Kilogramı 151 Bin 70 Liraya Geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 151 bin 70 liraya geriledi.Altın piyasasında, 16 işlemde 80 milyon 457 bin 379,14 liralık ve 20 işlemde 33 milyon 604 bin 454,64 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 237 bin 753,84 liralık ve 5 işlemde 2 milyon 644 bin 720,41 dolarlık işlem hacmi görüldü.


Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ons Kıymetli Madenler, Garanti· Bankası şeklinde sıralandı.


BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre değişim göstermedi.


Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS
Önceki Kapanış 152.500,00 1.283,00 1.210,00
En Düşük 150.900,00 1.282,00
En Yüksek 152.500,00 1.286,30
Kapanış 151.070,00 1.283,00
Ağırlıklı Ortalama 151.348,79 1.283,01
İşlem Miktarı (Kg.) 531,60238 814,65703
İşlem Sayısı 16 20
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 80.457.379,14 33.604.454,64
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.346,2625941
Toplam İşlem Adedi 36
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.950,10
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.950,10
Altın Endeksi Değişim (%) 0,00

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