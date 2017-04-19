Altının Kilogramı 151 Bin 70 Liraya Geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 151 bin 70 liraya geriledi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 151 bin 70 liraya geriledi.Altın piyasasında, 16 işlemde 80 milyon 457 bin 379,14 liralık ve 20 işlemde 33 milyon 604 bin 454,64 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 237 bin 753,84 liralık ve 5 işlemde 2 milyon 644 bin 720,41 dolarlık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ons Kıymetli Madenler, Garanti· Bankası şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre değişim göstermedi.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|TL/KG
|DOLAR/ONS
|AVRO/ONS
|Önceki Kapanış
|152.500,00
|1.283,00
|1.210,00
|En Düşük
|150.900,00
|1.282,00
|En Yüksek
|152.500,00
|1.286,30
|Kapanış
|151.070,00
|1.283,00
|Ağırlıklı Ortalama
|151.348,79
|1.283,01
|İşlem Miktarı (Kg.)
|531,60238
|814,65703
|İşlem Sayısı
|16
|20
|İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)
|80.457.379,14
|33.604.454,64
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.346,2625941
|Toplam İşlem Adedi
|36
|Altın Endeksi Önceki Kapanış
|2.950,10
|Altın Endeksi Bugünkü Kapanış
|2.950,10
|Altın Endeksi Değişim (%)
|0,00
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