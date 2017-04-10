Altının Kilogramı 150 Bin Liraya Geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 150 bin liraya geriledi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 150 bin liraya geriledi.Altın piyasasında, 19 işlemde 23 milyon 248 bin 740,64 liralık, 12 işlemde 15 milyon 283 bin 900,78 dolarlık ve 1 işlemde 76 bin 334,05 avroluk işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 6 işlemde 3 milyon 617 bin liralık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, Ons Kıymetli Madenler, Garanti· Bankası, İstanbul Altın Rafi·neri·si·, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad. şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,34 değer kaybetti.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|TL/KG
|DOLAR/ONS
|AVRO/ONS
|Önceki Kapanış
|151.700,00
|1.266,00
|1.130,00
|En Düşük
|150.000,00
|1.248,80
|1.180,00
|En Yüksek
|150.500,00
|1.266,00
|1.180,00
|Kapanış
|150.000,00
|1.249,00
|1.180,00
|Ağırlıklı Ortalama
|150.384,48
|1.249,75
|1.180,00
|İşlem Miktarı (Kg.)
|154,59535
|380,38327
|2,01208
|İşlem Sayısı
|19
|12
|1
|İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)
|23.248.740,64
|15.283.900,78
|76.334,05
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|536,99070
|Toplam İşlem Adedi
|32
|Altın Endeksi Önceki Kapanış
|2.911,01
|Altın Endeksi Bugünkü Kapanış
|2.871,92
|Altın Endeksi Değişim (%)
|-1,34
-
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Büyük gün geldi
-
Emeklilik için prim sayanlara müjde! Yeni düzenlemeler geliyor
-
Kendisini dava eden kadın vekile çok konuşulacak teklif
-
İşte turizmin yeni alternatifi! Sadece Antalya'da var
-
Liseli öğrenciden büyük buluş! Fabrikanın atık suyundan yetiştirdi
-
Altının ateşi düşmüyor!
-
Mega proje için harekete geçildi! İşte lider firma
-
Bakan müjdeyi verdi! Borçlar yeniden yapılandırılıyor
-
İçişleri Bakanı kahve basan teröristlerle dalga geçti