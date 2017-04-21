Altının Kilogramı 150 Bin 300 Liraya Yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 150 bin 300 liraya yükseldi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 150 bin 300 liraya yükseldi.Altın piyasasında, 16 işlemde 36 milyon 901 bin 508,17 liralık ve 12 işlemde 50 milyon 755 bin 649,68 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 8 işlemde 2 milyon 50 bin 757,45 liralık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Maden, Rona Dövi·z ve Kıymetli Mad., İstanbul Altın Rafi·nerisi, Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,08 değer kazandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|TL/KG
|DOLAR/ONS
|AVRO/ONS
|Önceki Kapanış
|149.850,00
|1.280,00
|1.210,00
|En Düşük
|147.000,00
|1.279,70
|En Yüksek
|150.750,00
|1.284,00
|Kapanış
|150.300,00
|1.281,00
|Ağırlıklı Ortalama
|148.452,91
|1.282,32
|İşlem Miktarı (Kg.)
|248,58056
|1.231,10849
|İşlem Sayısı
|16
|12
|İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)
|36.902.508,17
|50.755.649,68
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.479,68905
|Toplam İşlem Adedi
|28
|Altın Endeksi Önceki Kapanış
|2.943,21
|Altın Endeksi Bugünkü Kapanış
|2.945,50
|Altın Endeksi Değişim (%)
|0,08
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