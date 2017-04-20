Altının Kilogramı 149 Bin 850 Liraya Geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 149 bin 850 liraya geriledi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 149 bin 850 liraya geriledi.
Altın piyasasında, 5 işlemde 6 milyon 884 bin 460 liralık ve 19 işlemde 52 milyon 437 bin 319,70 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 2 milyon 133 bin liralık ve 2 işlemde 645 bin 705,01 dolarlık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Gram Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafi·neri·si· şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kaybetti.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|TL/KG
|DOLAR/ONS
|AVRO/ONS
|Önceki Kapanış
|151.070,00
|1.283,00
|1.210,00
|En Düşük
|149.500,00
|1.278,70
|En Yüksek
|150.500,00
|1.281,20
|Kapanış
|149.850,00
|1.280,00
|Ağırlıklı Ortalama
|149.662,17
|1.279,68
|İşlem Miktarı (Kg.)
|46,00000
|1.274,52326
|İşlem Sayısı
|5
|19
|İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)
|6.884.460,00
|52.437.319,70
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.320,52326
|Toplam İşlem Adedi
|24
|Altın Endeksi Önceki Kapanış
|2.950,10
|Altın Endeksi Bugünkü Kapanış
|2.943,21
|Altın Endeksi Değişim (%)
|-0,23
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