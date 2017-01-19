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Altının Kilogramı 147 Bin 910 Liraya Yükseldi
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Altının Kilogramı 147 Bin 910 Liraya Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 147 bin 910 liraya yükseldi.

Altının Kilogramı 147 Bin 910 Liraya Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 147 bin 910 liraya yükseldi.


Altın piyasasında, 15 işlemde 21 milyon 290 bin 600 liralık ve 21 işlemde 9 milyon 544 bin 246,54 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.


Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 1 milyon 971 bin 250 liralık işlem hacmi görüldü.


Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad, Troy Kıymetli· Maden Ti·careti·, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadi·r Dövi·z ve Kıymetli· Mad., İstanbul Altın Rafi·neri·si· şeklinde sıralandı.


BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,71 değer kaybetti.


Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS
Önceki Kapanış 147.400,00 1.212,00 1.091,00
En Düşük 146.400,00 1.200,00
En Yüksek 147.910,00 1.212,00
Kapanış 147.910,00 1.203,40
Ağırlıklı Ortalama 146.831,72 1.202,05
İşlem Miktarı (Kg.) 145,00000 246,96000
İşlem Sayısı 15 21
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 21.290.600,00 9.544.246,54
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 391,96000
Toplam İşlem Adedi 36
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.786,85
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.767,07
Altın Endeksi Değişim (%) -0,71

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