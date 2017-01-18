Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 147 bin 400 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, 12 işlemde 28 milyon 264 bin 518,97 liralık ve 15 işlemde 30 milyon 878 bin 122,29 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 860 bin 90,38 liralık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Troy Kıymetli· Maden, İstanbul Altın Rafi·neri·si·, Nadi·r Dövi·z ve Kıymetli· Mad. ve Ons Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,08 değer kaybetti.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|TL/KG
|DOLAR/ONS
|AVRO/ONS
|Önceki Kapanış
|146.000,00
|1.213,00
|1.091,00
|En Düşük
|145.000,00
|1.209,00
|En Yüksek
|147.500,00
|1.213,00
|Kapanış
|147.400,00
|1.212,00
|Ağırlıklı Ortalama
|146.437,09
|1.211,68
|İşlem Miktarı (Kg.)
|193,01476
|792,63512
|İşlem Sayısı
|12
|15
|İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)
|28.264.518,97
|30.878.122,29
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|985,64988
|Toplam İşlem Adedi
|27
|Altın Endeksi Önceki Kapanış
|2.789,15
|Altın Endeksi Bugünkü Kapanış
|2.786,85
|Altın Endeksi Değişim (%)
|-0,08