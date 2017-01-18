Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 147 bin 400 liraya yükseldi.





Altın piyasasında, 12 işlemde 28 milyon 264 bin 518,97 liralık ve 15 işlemde 30 milyon 878 bin 122,29 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.





Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 860 bin 90,38 liralık işlem hacmi görüldü.





Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Troy Kıymetli· Maden, İstanbul Altın Rafi·neri·si·, Nadi·r Dövi·z ve Kıymetli· Mad. ve Ons Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.





BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,08 değer kaybetti.





Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:





TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 146.000,00 1.213,00 1.091,00 En Düşük 145.000,00 1.209,00 En Yüksek 147.500,00 1.213,00 Kapanış 147.400,00 1.212,00 Ağırlıklı Ortalama 146.437,09 1.211,68 İşlem Miktarı (Kg.) 193,01476 792,63512 İşlem Sayısı 12 15 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 28.264.518,97 30.878.122,29 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 985,64988 Toplam İşlem Adedi 27 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.789,15 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.786,85 Altın Endeksi Değişim (%) -0,08