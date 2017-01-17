Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 146 bin liraya yükseldi.





Altın piyasasında, 12 işlemde 21 milyon 109 bin 609,90 liralık ve 24 işlemde 18 milyon 351 bin 963,05 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.





Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 174 bin 862,41 liralık işlem hacmi görüldü.





Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Troy Kıymetli· Maden Ti·careti·, Ons Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıy. Mad. şeklinde sıralandı.





BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,79 değer kazandı.



Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:





TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 145.850,00 1.203,45 1.091,00 En Düşük 146.000,00 1.208,75 En Yüksek 148.400,00 1.217,00 Kapanış 146.000,00 1.213,00 Ağırlıklı Ortalama 146.777,50 1.213,58 İşlem Miktarı (Kg.) 143,82048 470,35218 İşlem Sayısı 12 24 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 21.109.609,90 18.351.963,05 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 614,17266 Toplam İşlem Adedi 36 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.767,19 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.789,15 Altın Endeksi Değişim (%) 0,79