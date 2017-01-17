Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 146 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, 12 işlemde 21 milyon 109 bin 609,90 liralık ve 24 işlemde 18 milyon 351 bin 963,05 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 174 bin 862,41 liralık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Troy Kıymetli· Maden Ti·careti·, Ons Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıy. Mad. şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,79 değer kazandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|TL/KG
|DOLAR/ONS
|AVRO/ONS
|Önceki Kapanış
|145.850,00
|1.203,45
|1.091,00
|En Düşük
|146.000,00
|1.208,75
|En Yüksek
|148.400,00
|1.217,00
|Kapanış
|146.000,00
|1.213,00
|Ağırlıklı Ortalama
|146.777,50
|1.213,58
|İşlem Miktarı (Kg.)
|143,82048
|470,35218
|İşlem Sayısı
|12
|24
|İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)
|21.109.609,90
|18.351.963,05
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|614,17266
|Toplam İşlem Adedi
|36
|Altın Endeksi Önceki Kapanış
|2.767,19
|Altın Endeksi Bugünkü Kapanış
|2.789,15
|Altın Endeksi Değişim (%)
|0,79