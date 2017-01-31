Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 146 bin 750 liraya yükseldi.





Altın piyasasında, 17 işlemde 13 milyon 751 bin 448,23 liralık ve 15 işlemde 28 milyon bin 597,53 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.





Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Gram Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli· Maden, Nadi·r Dövi·z ve Kıymetli· Mad. şeklinde sıralandı.



BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,09 değer kazandı.





Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:





TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 146.100,00 1.192,00 1.130,00 En Düşük 145.950,00 1.197,00 En Yüksek 146.750,00 1.205,00 Kapanış 146.750,00 1.205,00 Ağırlıklı Ortalama 146.312,94 1.199,20 İşlem Miktarı (Kg.) 93,98655 726,27384 İşlem Sayısı 17 15 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 13.751.448,23 28.001.597,53 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 820,26039 Toplam İşlem Adedi 32 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.740,86 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.770,75 Altın Endeksi Değişim (%) 1,09