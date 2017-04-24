Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 146 bin 700 liraya geriledi.Altın piyasasında, 35 işlemde 175 milyon 188 bin 488,59 liralık ve 66 işlemde 62 milyon 49 bin 22,83 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.



Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 18 milyon 851 bin 797,26 liralık ve 1 işlemde 573 bin 890,83 dolarlık işlem hacmi görüldü.



Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Dövi·z ve Kıymetli Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Maden Ticareti, İstanbul Altın Rafi·nerisi ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.



BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,81 değer kaybetti.



Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:





TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 150.300,00 1.281,00 1.210,00 En Düşük 144.000,00 1.268,50 En Yüksek 147.950,00 1.285,00 Kapanış 146.700,00 1.270,65 Ağırlıklı Ortalama 148.428,20 1.271,39 İşlem Miktarı (Kg.) 1.196,41225 1.517,97122 İşlem Sayısı 35 66 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 175.188.488,59 62.049.022,83 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.714,38347 Toplam İşlem Adedi 101 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.945,50 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.921,71 Altın Endeksi Değişim (%) -0,81