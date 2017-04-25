Altının Kilogramı 146 Bin 430 Liraya Geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 146 bin 430 liraya yükseldi.

Altının Kilogramı 146 Bin 430 Liraya Geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 146 bin 430 liraya yükseldi.Altın piyasasında, 25 işlemde 23 milyon 288 bin 245,05 liralık ve 69 işlemde 69 milyon 885 bin 868,27 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 948 bin 365,51 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Dövi·z ve Kıymetli Mad., Gram Kıymetli Madenler, Troy Kymetli Maden Ticareti ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KGDOLAR/ONS AVRO/ONS
Önceki Kapanış 146.700,001.270,651.210,00
En Düşük 146.350,001.267,00
En Yüksek146.900,001.275,00
Kapanış146.430,001.268,80
Ağırlıklı Ortalama 146.677,351.271,08
İşlem Miktarı (Kg.)158,771921.710,11330
İşlem Sayısı2569
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)23.288.245,0569.885.868,27
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.868,88522
Toplam İşlem Adedi94
Altın Endeksi Önceki Kapanış2.921,71
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış2.917,45
Altın Endeksi Değişim (%)-0,15

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