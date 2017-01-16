Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 145 bin 850 liraya geriledi.
Altın piyasasında, 11 işlemde 11 milyon 783 bin 900 liralık ve 13 işlemde 17 milyon 685 bin 795,40 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 2 milyon 133 bin 600 liralık ve 2 işlemde 18 bin 693,60 dolarlık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden Ti·careti·, Ons Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıy. Mad., Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad. şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,62 değer kazandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|TL/KG
|DOLAR/ONS
|AVRO/ONS
|Önceki Kapanış
|146.430,00
|1.196,00
|1.091,00
|En Düşük
|144.870,00
|1.198,70
|En Yüksek
|146.050,00
|1.204,50
|Kapanış
|145.850,00
|1.203,45
|Ağırlıklı Ortalama
|145.480,25
|1.201,14
|İşlem Miktarı (Kg.)
|81,00000
|457,97128
|İşlem Sayısı
|11
|13
|İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)
|11.783.900,00
|17.685.795,40
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|538,97128
|Toplam İşlem Adedi
|24
|Altın Endeksi Önceki Kapanış
|2.750,06
|Altın Endeksi Bugünkü Kapanış
|2.767,19
|Altın Endeksi Değişim (%)
|0,62