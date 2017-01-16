Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 145 bin 850 liraya geriledi.



Altın piyasasında, 11 işlemde 11 milyon 783 bin 900 liralık ve 13 işlemde 17 milyon 685 bin 795,40 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.





Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 2 milyon 133 bin 600 liralık ve 2 işlemde 18 bin 693,60 dolarlık işlem hacmi görüldü.





Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden Ti·careti·, Ons Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıy. Mad., Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad. şeklinde sıralandı.





BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,62 değer kazandı.





Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:





TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 146.430,00 1.196,00 1.091,00 En Düşük 144.870,00 1.198,70 En Yüksek 146.050,00 1.204,50 Kapanış 145.850,00 1.203,45 Ağırlıklı Ortalama 145.480,25 1.201,14 İşlem Miktarı (Kg.) 81,00000 457,97128 İşlem Sayısı 11 13 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 11.783.900,00 17.685.795,40 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 538,97128 Toplam İşlem Adedi 24 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.750,06 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.767,19 Altın Endeksi Değişim (%) 0,62