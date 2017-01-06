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Altının Kilogramı 136 Bin 850 Liraya Yükseldi
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Altının Kilogramı 136 Bin 850 Liraya Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 136 bin 850 liraya yükseldi.

Altının Kilogramı 136 Bin 850 Liraya Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 136 bin 850 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 6 işlemde 2 milyon 737 bin 930 liralık ve 30 işlemde 37 milyon 294 bin 545,91 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 305 bin 91,58 liralık ve 2 işlemde 395 bin 108,40 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kalotı Jewellery, Rona Döviz, Garanti Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler ve Troy Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,26 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KGDOLAR/ONS AVRO/ONS
Önceki Kapanış 136.500,001.172,001.091,00
En Düşük 136.850,001.174,50
En Yüksek137.090,001.179,10
Kapanış136.850,001.175,00
Ağırlıklı Ortalama 136.896,501.175,64
İşlem Miktarı (Kg.)20,00000986,69072
İşlem Sayısı630
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)2.737.930,0037.294.545,91
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.006,69072
Toplam İşlem Adedi36
Altın Endeksi Önceki Kapanış2.694,87
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış2.701,77
Altın Endeksi Değişim (%)0,26

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