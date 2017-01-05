Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 136 bin 500 liraya yükseldi.



Altın piyasasında, 13 işlemde 8 milyon 990 bin 960 liralık ve 27 işlemde 19 milyon 97 bin 370,15 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.



Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 1 milyon 725 bin 300 liralık ve 2 işlemde 4 bin 220,79 dolarlık işlem hacmi görüldü.



Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Garanti Bankası, Ons Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler ve Uğur Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.



BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,46 değer kazandı.



Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:





TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 134.200,00 1.166,60 1.091,00 En Düşük 134.710,00 1.165,60 En Yüksek 136.500,00 1.179,00 Kapanış 136.500,00 1.172,00 Ağırlıklı Ortalama 136.226,67 1.172,11 İşlem Miktarı (Kg.) 66,00000 506,77189 İşlem Sayısı 13 27 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 8.990.960,00 10.097.370,15 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 572,77189 Toplam İşlem Adedi 40 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.682,46 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.694,87 Altın Endeksi Değişim (%) 0,46