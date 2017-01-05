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Altının Kilogramı 136 Bin 500 Liraya Yükseldi
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Altının Kilogramı 136 Bin 500 Liraya Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 136 bin 500 liraya yükseldi.

Altının Kilogramı 136 Bin 500 Liraya Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 136 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 13 işlemde 8 milyon 990 bin 960 liralık ve 27 işlemde 19 milyon 97 bin 370,15 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 1 milyon 725 bin 300 liralık ve 2 işlemde 4 bin 220,79 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Garanti Bankası, Ons Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler ve Uğur Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,46 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KGDOLAR/ONS AVRO/ONS
Önceki Kapanış 134.200,001.166,601.091,00
En Düşük 134.710,001.165,60
En Yüksek136.500,001.179,00
Kapanış136.500,001.172,00
Ağırlıklı Ortalama 136.226,671.172,11
İşlem Miktarı (Kg.)66,00000506,77189
İşlem Sayısı1327
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)8.990.960,0010.097.370,15
Toplam İşlem Miktarı (Kg)572,77189
Toplam İşlem Adedi40
Altın Endeksi Önceki Kapanış2.682,46
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış2.694,87
Altın Endeksi Değişim (%)0,46

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