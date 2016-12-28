Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 130 bin 120 liraya yükseldi.





Altın piyasasında, 6 işlemde 13 milyon 265 bin 990 liralık ve 60 işlemde 29 milyon 975 bin 548,90 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.





Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 947 bin 625 liralık ve 7 işlemde 635 bin 923,92 dolarlık işlem hacmi görüldü.





Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetlı Mad., Garanti· Bankası, İAR Dövi·z ve Kıymetli· Madenler, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Altınbaş Kıy. Mad. Borsası şeklinde sıralandı.





BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,46 değer kaybetti.





Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:





TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 129.700,00 1.144,50 1.091,00 En Düşük 129.950,00 1.138,00 En Yüksek 130.200,00 1.145,60 Kapanış 130.120,00 1.139,20 Ağırlıklı Ortalama 130.058,73 1.141,30 İşlem Miktarı (Kg.) 102,00000 816,91415 İşlem Sayısı 6 60 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 13.265.990,00 29.975.548,90 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 918,91415 Toplam İşlem Adedi 66 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.631,64 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.619,45 Altın Endeksi Değişim (%) -0,46