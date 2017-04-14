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Altının Gramı Tarihi Zirveyi Gördü
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Altının Gramı Tarihi Zirveyi Gördü

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününde 152,4 lira ile tarihi zirvesini gördü. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 250 lira, Cumhuriyet altını 1.019 liradan satılıyor.

Altının Gramı Tarihi Zirveyi Gördü

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününde 152,4 lira ile tarihi zirvesini gördü. Dün, dolar/TL'deki değer kazancına paralel gün içinde 152,3 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 artışla 151,7 lira seviyesinden tamamladı.

ÇEYREK 250 TL, CUMHURİYET BİN 19 TL

Gram altın, yükseliş eğilimini bugün de devam ettirerek 152,4 lira ile tarihi zirvesini görmesinin ardından saat 11.00 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,30 artışla 152,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 250 lira, Cumhuriyet altını 1.019 liradan satılıyor. Altının gram fiyatı en son 7 Nisan'da 152,4 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Küresel piyasalarda yaşanan tedirginlik ve azalan risk iştahıyla dün 1.288,7 dolar ile son 5 ayın en yüksek seviyesine çıkan altının ons fiyatı ise bugün ABD, Avrupa ve Asya borsalarındaki tatiller nedeniyle sınırlı işlem hacmiyle yatay bir seyir izliyor.

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